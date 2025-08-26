В центре Ростова-на-Дону прогремел мощный взрыв

В центре Ростова-на-Дону в районе Гвардейской площади прогремел взрыв от возможной атаки украинского беспилотника, сообщает Mash .

По предварительным данным, опубликованным в местных пабликах и Telegram-каналах, причиной взрыва мог стать украинский беспилотный летательный аппарат/

Сила взрывной волны была такой значительной, что ее ощутили жители нескольких близлежащих кварталов, а особенно сильно — проживающие в жилом комплексе «Белый ангел». На месте происшествия по информации очевидцев сразу же начался пожар.

По городу были слышны сирены экстренных служб. Соответствующие структуры, включая МЧС и правоохранительные органы, оперативно выехали на место для ликвидации последствий происшествия и проведения проверки. Официальные комментарии от властей и силовых ведомений на данный момент пока не поступали.