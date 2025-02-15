В трех регионах России объявили угрозу атаки дронов

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В Саратовской, Самарской и Курской областей объявили угрозу атаки БПЛА

Власти Саратовской, Самарской и Курской областей объявили угрозу атаки БПЛА в течении получаса.

Сообщения появились в официальных аккаунтах губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram-канале, МЧС по Самарской области и оперштаба Курской области.

Ранее сообщалось о взрывах в Тульской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

Официальной информации о работе ПВО не поступало.