В трех регионах России объявили угрозу атаки дронов
В Саратовской, Самарской и Курской областей объявили угрозу атаки БПЛА
Власти Саратовской, Самарской и Курской областей объявили угрозу атаки БПЛА в течении получаса.
Сообщения появились в официальных аккаунтах губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram-канале, МЧС по Самарской области и оперштаба Курской области.
Ранее сообщалось о взрывах в Тульской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.
Официальной информации о работе ПВО не поступало.