В Талдомском округе отправили гумгруз бойцам СВО

сегодня в 16:51

Активисты штаба комитета семей воинов Отечества и администрация Талдомского округа 4 марта направили очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Военнослужащим передали генератор, водонагреватель, бензопилу и другие необходимые вещи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав груза вошли бытовые предметы первой необходимости: мощный генератор, водонагреватель, бензопила, маскировочная сетка и другие вещи, которые помогают бойцам в полевых условиях. Особое внимание организаторы уделили обеспечению комфорта и безопасности военнослужащих с учетом специфики их службы.

Сбор стал возможен благодаря участию жителей округа, которые передали необходимые товары для отправки на передовую. Организаторы поблагодарили всех участников акции за поддержку.

Отдельную признательность выразили генеральному директору АО ТОЗ «Промсвязь», депутату фракции «Единая Россия» Михаилу Ивановичу Олейнику, который лично участвовал в подготовке и обеспечил транспортировку груза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.