В Ступине установили рекорд России по плетению сетей для СВО

Рекорд России по изготовлению маскировочных сетей установили 12 июня в Ступине на стадионе «Темп» во время фестиваля «Единство ради Победы». Более 400 жителей Подмосковья изготовили 2026 квадратных метров сетей для военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабная акция прошла в День России в парке имени Николая Островского. Участниками стали волонтеры, представители молодежных и общественных организаций, добровольческих объединений и жители региона. В течение одного мероприятия они изготовили 2026 квадратных метров маскировочных сетей. Продукцию передадут российским военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции.

«Россия у нас одна, и забота о ней начинается с конкретных дел. Сегодня в Ступино сотни людей объединились ради поддержки наших военнослужащих. Это еще одно доказательство того, что традиции трудовой доблести живы и сегодня», — сказал депутат Государственной думы РФ Александр Коган.

Он добавил, что рекорд стал символом народного единства и сплоченности.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц отметила, что акция стала продолжением системной волонтерской работы в регионе.

«Этой весной мы доставили гуманитарную помощь и технику военнослужащим в Курской области. Особенно ценно, что сегодня, в День России, около 400 человек решили провести праздник здесь, поддержав бойцов», — подчеркнула Алумянц.

Организаторы сообщили, что проект направлен на развитие добровольчества, поддержку участников спецоперации и патриотическое воспитание молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.