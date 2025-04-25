сегодня в 15:04

В Ступине прошла выездная администрация для участников СВО и их семей

В городской библиотеке Ступина состоялась рабочая встреча представителей местной власти с ветеранами специальной военной операции и их родственников. Об этом сообщила пресс-служба администарции городского округа.

Прием провели глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Александр Милько, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Юлия Павлова, военный комиссар Юрий Быль, прокурор города Андрей Чижов. В работе также приняли участие депутаты, представители профильных управлений администрации округа, Ступинской клинической больницы, окружного управления социальной защиты № 13.

Часть обращений касалась льготных выплат и правил получения земельных участков. Также семьи обратились с просьбами ремонта и обустройства дорог, оказания помощи в имущественных вопросах, организации ремонта квартир и домов, устройства детей в кружки и секции, оформления документов.

«Вопросы, которые поднимались во время встречи, охватывают широкий спектр проблем. Все обращения зафиксированы и приняты в работу. На территории округа работает филиал Ассоциации ветеранов СВО. Во взаимодействии с организацией, социальными службами постараемся оперативно решить вопросы», — отметил Сергей Мужальских.

Во время мероприятия желающие смогли написать заявления на вступление в Ассоциацию ветеранов спецоперации.

Администрация округа и местное отделение Ассоциации продолжат оказывать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам СВО, их семьям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.