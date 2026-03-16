В Солнечногорске провели прием для семей участников СВО

Прием участников спецоперации и их семей прошел 13 марта в ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске. Жителям оказали бесплатную юридическую помощь по вопросам исполнительного производства, школьного питания и признания бойца пропавшим без вести, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие советник главы городского округа Виктория Куракова, координатор Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Ольга Гаврилюк, начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян, адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Хортов, координатор фонда «Защитники Отечества» Алексей Михайлов и член ассоциации Андрей Бакланов. Специалисты детально разобрали каждое обращение и разъяснили порядок дальнейших действий.

«Каждый случай даже при возможной внешней схожести — индивидуален. Мы максимально включаемся в историю, проблему каждого человека и делаем все возможное, чтобы помочь. Даже в тех вопросах, которые находятся в компетенции других структур, мы выступаем связующим звеном и разбираем пошагово порядок действий», — сказала Виктория Куракова.

Помощь предоставляется безвозмездно. Юристы консультируют заявителей, помогают составлять процессуальные документы и при необходимости представляют их интересы в судах.

«На данном приеме по юридическим вопросам обратились трое жителей Солнечногорска. Мы стараемся оказать помощь каждому. Считаем за честь помогать нашим бойцам и членам их семей. В целом к нам приходят по различным вопросам: ЖКХ, оформления льгот, исполнительного производства», — отметил Алексей Хортов.

Приемы проходят еженедельно по адресу: Солнечногорск, улица Красная, дом 22А, первый этаж ТЦ «Солнечный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.