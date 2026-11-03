В Солнечногорске передали теплые вещи для семей участников СВО

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска 2 ноября получила от фонда «От чистого сердца» очередную партию одежды и обуви для семей участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фонд передал порядка 30 детских курток, 100 пар обуви и женские пуховики. Советник главы Солнечногорска Виктория Куракова поблагодарила руководителя фонда Заиру Маргоеву за регулярную помощь, а благотворителя Махватулло Кудратова — за доставку груза.

Предыдущую партию вещей фонд предоставил около трех недель назад. Помощь распределили среди семей участников СВО в течение нескольких дней.

«Устроили для девочек настоящий парад мод: когда они надевали красивую и модную обувь, они вновь чувствовали себя просто девочками, оставались красивыми, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются каждый день», — отметила Виктория Куракова.

Часть ранее поступившей помощи направили в Луганскую Народную Республику. Вещи получили семьи, пострадавшие от боевых действий. Многие из них остались без жилья и средств к существованию. По словам Кураковой, в преддверии холодов одежда и обувь для детей и взрослых особенно востребованы. Она также подчеркнула важность сотрудничества с благотворительными фондами и представителями бизнеса.

Ассоциация ветеранов Солнечногорска объединяет более 140 участников. С учетом членов их семей под опекой организации находится значительно больше людей. Ассоциация помогает решать бытовые вопросы и обеспечивать материальное благополучие семей, чтобы бойцы могли выполнять боевые задачи без тревоги за близких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.