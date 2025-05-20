В Солнечногорске открыли «Парту Героя»

В лицее № 7 Солнечногорска провели торжественное открытие «Парты Героя», посвященной ветерану Великой Отечественной войны Денису Михайловичу Белинкину. Он был первым директором этой школы с 1937 по 1941 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Белинкин был настоящим патриотом и ушел на фронт добровольцем в июне 1941 года, вместе с учителями и выпускниками. В военные годы служил секретарем партбюро батальона связи, военкомом учебного батальона и заместителем начальника по политической части эвакогоспиталя. За свои заслуги он был награжден орденом «Красной Звезды» и медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

«Парта Героя — возможность узнать больше о выдающихся людях того времени и важный шаг в воспитании патриотизма среди молодежи. Мы должны помнить и ценить подвиги наших предков, таких как Денис Михайлович, и передавать эти ценности новым поколениям», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Открытие «Парты Героя» состоялось в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений», который направлен на сохранение исторической памяти у молодежи к своим предкам и их достижениям во времена ВОВ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.