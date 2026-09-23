В Солнечногорске 22 сентября бойцу СВО помогли с вопросом медкомиссии

Участник специальной военной операции 22 сентября обратился на прием в ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска по вопросу прохождения военно-врачебной комиссии. Его проконсультировали адвокат и представитель военкомата, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На личном приеме участнику СВО объяснили, что ему необходимо составить исковое заявление в суд и подать его в войсковую часть, к которой он прикреплен. Ассоциация взяла вопрос на сопровождение.

«С каждым днем к нам обращается все больше участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. Мы всегда на связи и делаем все, чтобы помочь: внимательно выслушиваем, подключаем специалистов, связываемся с ответственными лицами и организациями. Нам важно, чтобы каждый получил ту поддержку, за которой пришел», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска оказывает психологическую и юридическую помощь, содействует в реабилитации, адаптации, получении льгот, трудоустройстве, обучении и повышении квалификации. Она также организует досуговые мероприятия, праздники и мастер-классы. Адрес организации: ул. Красная, д. 22А, 1-й этаж. Чтобы присоединиться к команде ассоциации, можно позвонить по номеру +7 (996) 966-33-70.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ: https://max.ru/id5044013302_gos. Канал главы округа Константина Михалькова в МАХ: https://max.ru/mikhalkov_official.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.