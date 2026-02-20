В школе Старой Купавны открыли Парту Героя в честь бойца СВО

В Центре образования № 25 в Старой Купавне 18 февраля открыли Парту Героя в честь выпускника Антона Алимова, погибшего в ходе специальной военной операции. Памятное мероприятие прошло в Богородском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Антон Алимов — коренной житель Старой Купавны, выпускник школы № 25. После окончания колледжа и службы на Тихоокеанском флоте он осенью 2022 года добровольно отправился на защиту Родины в рамках частичной мобилизации. Служил механиком-водителем танка Т-80 в Таманской дивизии.

Сослуживцы вспоминают его как надежного боевого товарища. Работа механика-водителя танка связана с высокой ответственностью и риском: внутри машины тесно и жарко, экипаж постоянно находится под угрозой обстрела. В апреле 2024 года при выполнении боевой задачи экипаж танка погиб. Антона Алимова похоронили на родной земле в апреле 2025 года.

Портрет бойца разместили в родной школе. Проект «Парта Героя» напоминает ученикам о подвигах земляков. В Богородском округе уже открыто 29 таких парт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.