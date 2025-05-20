В школе № 4 Наро-Фоминска открыли «Парту героя» Геннадию Карпову

Теперь ученики школы № 4 Наро-Фоминска смогут изучать жизненный путь выпускника заведения — Геннадия Николаевича Карпова. Боец СВО погиб прошлым летом. Его имя стало символом преданности Родине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На церемонию открытия пришли родные Геннадия Карпова, педагоги, ученики, а также представители власти. Собравшиеся почтили память Геннадия словами благодарности и минутой молчания. Первые ученики, получившие право посидеть за партой героя, — третьеклассники, которые хорошо проявили себя в учебе, искусстве и спорте.

Гости ознакомились с музейными экспонатами школьного комплекса. Здесь представлены уникальные предметы, бережно собранные энтузиастами. Коллекция рассказывает о временах Великой Отечественной войны, а также об истории достижений выпускников школы разных поколений, включая участников СВО и ветеранов других локальных конфликтов.

Родственники Геннадия Карпова пожертвовали в фонд музея еще несколько экспонатов — из личных вещей Героя.

Всего в Наро-Фоминском городском округе открыто более 40 парт-героев. Патриотическое воспитание — одно из важнейших направлений в образовании подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.