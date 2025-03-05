В школе № 11 Раменского округа состоялось открытие Парты Героя

Открытие прошло 3 марта в поселке Дружба Раменского округа. Парта Героя посвящена памяти Алексея Николаевича Елисеева, который трагически погиб во время исполнения боевого долга во время специальной военной операции. Алексей Елисеев женился 29 сентября 2022 года и буквально через несколько дней, 3 октября ушел на СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе выполнения спецзадания Алексей героически спас жизнь разведчика, который подорвался на мине «лепесток». Неся раненого на себе, Алексей доставил его до места расположения войск. В одной из атак ВСУ получил тяжелые ранения.

4 февраля 2023 года Алексей трагически ушел из жизни, ему было всего 24 года. За героизм он был удостоен Ордена Мужества посмертно.

В числе гостей присутствовали депутат Мособлдумы Олег Жолобов, Яна Айвазова, занимающая пост заместителя председателя Комитета по образованию, директор ТУ Кузнецовское Гамов Павел, а также родственники Алексея Елисеева и представители образовательного учреждения: педагоги и учащиеся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.