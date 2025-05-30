В школе Истры открыли Парту Героя в память о лейтенанте Станиславе Досаеве

В Глебовской школе округа Истра в память о младшем лейтенанте Станиславе Досаеве открыли Парту Героя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Станислав вместе со своей семьей жил в поселке Глебовский, работал на местном производственном предприятии. В сентябре 2022 года он принял для себя решение встать на защиту Родины, отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.

Станислав Игоревич героически погиб при выполнении очередного боевого задания, попав под обстрел врага.

Парта Героя, которую установили в школе, где учился военнослужащий, теперь будет хранить память о его подвиге и являться подрастающему поколению примером любви и верности Отечеству.

Образовательный проект «Парта Героя» реализуется по инициативе «Единой России» в рамках партпроектов «Новая школа» и «Историческая память». В муниципальном округе Истра «Парта Героя» устанавливалась уже в нескольких школах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.