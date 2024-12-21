В Сети опубликовано видео падения беспилотника ВСУ на улице в Казани
Baza опубликовала видео с моментом падения украинского беспилотника самолетного типа на улице Красной позиции в Казани.
На опубликованных кадрах видно, как дрон ВСУ влетает в деревья и происходит мощный взрыв. На припаркованных вдоль дороги автомобилях «завыли» сигнализации.
В результате происшествия у находившегося поблизости жилого дома в квартирах выбило стекла. Также повреждения получили несколько автомобилей.
В субботу около 08:00 ВСУ совершили массированную атаку дронами самолетного типа «Лютый» на Казань. В результате ЧП повреждения получили ЖК 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажка на улице Клары Цеткин.
По данным властей региона, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Жители Казани укрылись от ударов на станциях метрополитена.