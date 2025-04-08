В Серпухове прошло мероприятие ко Дню беременных

7 апреля в День здоровья и День беременных женщин Движение «Здоровое Отечество» совместно с МАУ «Центр молодежных инициатив» города Протвино, Волонтерами Подмосковья и представителями компании Саносфера навестили семью участника СВО, находящегося на передовой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В семье растет двое детей, а скоро появится еще один малыш. Активисты подарили детям спортивный инвентарь, сладкие подарки и устроили небольшой праздник с ростовой куклой.

«Сегодня совместными усилиями сделали одно доброе дело. Уверен, что даже небольшая помощь — это огромное благо для всех нас! Если каждый день делать по одному доброму делу, то в год — это 365 добрых дел! Наше Движение и команда единомышленников именно к этому и стремится», — сказал руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.