В Серпухове открыли патриотическую выставку «Новые герои Подмосковья»

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Передвижную выставку «Новые герои Подмосковья», посвященную участникам специальной военной операции, открыли в Серпухове, сообщили в пресс-службе округа.

В Музейно-выставочном центре представлены 24 полотна. Их создали 14 художников региона.

Фонд культурных инициатив Московской области при поддержке Правительства Московской области и Фонда президентских грантов реализует проект «Новые герои Подмосковья» в 17 городских округах.

Важная составляющая проекта — преемственность. Портреты участников СВО будут переданы их семьям. Для художников — это большая гордость и честь, что их работы будут жить и передаваться из поколения в поколение.

Выставка «Новые герои Подмосковья» будет работать до 23 февраля, после чего отправится в Орехово-Зуево.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.