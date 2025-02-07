В Серпухове открыли патриотическую выставку «Новые герои Подмосковья»
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
Передвижную выставку «Новые герои Подмосковья», посвященную участникам специальной военной операции, открыли в Серпухове, сообщили в пресс-службе округа.
В Музейно-выставочном центре представлены 24 полотна. Их создали 14 художников региона.
Фонд культурных инициатив Московской области при поддержке Правительства Московской области и Фонда президентских грантов реализует проект «Новые герои Подмосковья» в 17 городских округах.
Важная составляющая проекта — преемственность. Портреты участников СВО будут переданы их семьям. Для художников — это большая гордость и честь, что их работы будут жить и передаваться из поколения в поколение.
Выставка «Новые герои Подмосковья» будет работать до 23 февраля, после чего отправится в Орехово-Зуево.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.