В Серпухове открыли мемориальные доски памяти Героев СВО

Подполковник Андрей Карабахицев родом из Йошкар-Олы, жил в Серпухове с 1984 года. Выпускник школы № 15, в 1994 году окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения, затем проходил воинскую службу до июля 2002 года. В сентябре 2022 года добровольцем отправился защищать Родину в зону проведения СВО. С мая 2023 года проходил военную службу в должности командира мотострелкового батальона 1-й Танковой Армии. 7 мая 2024 года подполковник Карабахицев погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории ДНР.

Капитан Игорь Талдыкин из города Иваново. Когда семья переехала в Серпухов, учился в школе № 16, в 1989 году также окончил командно-инженерное училище. До 1999 года служил в Тейково, затем проходил службу в ВКС Вооруженных сил РФ. В сентябре 2022 года после гибели сына, старшего лейтенанта Сергея, вместе с братом Юрием отправился на СВО. Погиб 6 февраля 2024 года при освобождении Авдеевки Донецкой Народной Республики.

Указом Президента Российской Федерации награждены орденами Мужества посмертно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.