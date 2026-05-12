В Сергиевом Посаде в День Победы отправили гумпомощь в зону СВО

Акцию по сбору гуманитарной помощи для участников СВО провели 9 мая на праздничных площадках Сергиево-Посадского округа. Жители, школьники и представители власти собрали необходимые вещи и продукты, а в 16:00 с Советской площади отправили загруженную машину, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пункты сбора гуманитарной помощи работали в День Победы на праздничных площадках Сергиево-Посадского округа. Жители приносили продукты и необходимые вещи, интересовались, чем еще можно поддержать военнослужащих. К акции активно присоединились школьники: они заранее подготовили посылки и передали их в Единый центр поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.