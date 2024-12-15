В Щелкове состоялся концерт для участников СВО и их семей

В преддверии Нового года глава округа Андрей Булгаков вместе с семьями участников СВО посетил концерт в Центральном дворце культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«2024-й — очень важный год; был объявлен Президентом „Годом семьи“. В преддверии приближающихся праздников организовали особенное мероприятие для наших участников СВО, их родных и близких. Мы благодарим щёлковских Героев за стойкость, смелость и мужество. Отдельная благодарность дорогим женщинам — за поддержку и безграничную любовь — к своим мужчинам и к своей стране. С теплом вспоминаю гостеприимство каждой семьи, у которой уже побывал. Очень ценю моменты, когда мы можем собраться все вместе», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

На концерте выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы городского округа Щелково, а неповторимую атмосферу создала Ирина Дубцова — исполнитель гимна года семьи.

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