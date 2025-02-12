В Щелкове состоялся единый день приема участников СВО

В городском округе Щелково состоялся единый день приема участников СВО. В мероприятии приняли участие депутаты муниципального совета депутатов, начальник окружного управления социального развития № 7 Олеся Савицкая, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области Вера Евтушенко и представители администрации городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большая часть обращений касалась решения жилищных и земельных вопросов.

Участникам СВО и членам их семей дали подробное разъяснение об условиях и порядке получения дополнительной меры социальной поддержки — единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельным участком в соответствии с Законом МО от 12.12.2024 № 255/2024-ОЗ.

Также в ходе приема участнику СВО были даны подробные разъяснения и рекомендации по оформлению необходимых документов для оформления инвалидности. Вопрос взят на контроль социальным координатором Щелковского отделения фонда «Защитники Отечества».

Начальник соцразвития Олеся Савицкая также подробно проинформировала о льготах, компенсациях и преференциях для Ветеранов боевых действий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.