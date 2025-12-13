В Саратове в результате удара дрона есть погибший
Бусаргин: при атаке ВСУ на Саратов погиб человек
В Саратове в результате атаки беспилотника погиб человек. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.
Ранее в ночь на 14 декабря жители Саратова и соседнего Энгельса сообщали о серии мощных взрывов и работе систем противовоздушной обороны.
По предварительным данным, были сбиты несколько украинских беспилотников.
