Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев и заместители главы Рузского округа обсудили с семьями участников специальной военной операции дороги, освещение и капремонт домов. Часть вопросов удалось решить на месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Рузском муниципальном округе продолжаются встречи с семьями участников специальной военной операции. В очередной беседе участвовали депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев и заместители главы округа.

Участники обсудили ремонт дорог, организацию уличного освещения и капитальный ремонт многоквартирных домов. Особое внимание уделили благоустройству мест захоронения военнослужащих.

Присутствие заместителей главы позволило решить часть вопросов на месте. Темы, требующие детальной проработки, внесли в протокол для дальнейшего рассмотрения с профильными службами.

«С каждой семьей мы работаем индивидуально. Ни один заданный вопрос не останется без ответа», — подчеркнул глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он также сообщил, что встречи продолжатся, чтобы поддерживать тех, кто нуждается во внимании.

«Семьи наших защитников несут особую нагрузку: им приходится справляться с разлукой, решать бытовые вопросы, поддерживать детей и сохранять внутренний ресурс. Будем и дальше выстраивать системную работу, чтобы помощь была своевременной, адресной и по-настоящему полезной», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.