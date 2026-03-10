В Рузском округе раскрасили мотоцикл для бойцов СВО

Акция «Наши добрые руки» прошла 10 марта в Рузском муниципальном округе. Благотворительный фонд «Троя» вместе со студентами Современного гуманитарного колледжа Балабанова раскрасил мотоцикл для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициатором акции выступил благотворительный фонд «Троя» из поселка Дорохово. К проекту присоединились ученики Современного гуманитарного колледжа города Балабаново Калужской области. Подготовленный мотоцикл предназначен для использования в зоне СВО.

В акции участвовали студенты и жители разных возрастов. Самым юным участником стал пятилетний Николай. По словам организаторов, каждый участник внес свой вклад в общее дело.

«Хочу поблагодарить благотворительный фонд «Троя» за инициативу и организацию акции, директора Современного гуманитарного колледжа Татьяну Юрьевну Ляхову за поддержку и вовлеченность студентов и всех участников, учеников колледжа — за творчество, позитив и доброе сердце. Подобные социально значимые инициативы объединяют людей разных возрастов, развивают волонтерское движение и воспитывают в молодежи ценности взаимопомощи и сострадания. Пусть такие мероприятия станут доброй традицией. Они показывают, что даже небольшое доброе дело может принести пользу бойцам», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.