В Рузском округе провели вечер памяти поэта Валерия Заводчикова

Валерий Заводчиков много лет писал стихи и песни о войне в Афганистане, а затем — о специальной военной операции, на которую ушел добровольно. Он служил сапером и погиб при исполнении боевых задач. Его произведения, посвященные военной теме, находили отклик у ветеранов-афганцев, поскольку автор точно передавал их чувства и переживания.

Заводчиков также известен как автор песен оренбургской группы «Контингент». Коллектив исполнял его произведения на концертных площадках и фестивалях по всей стране. Стихи поэта публиковались в периодических изданиях на территории бывшего Советского Союза.

«Замечательно, что в наших библиотеках вспоминают писателей и поэтов, которые не были широко известны, но обойти вниманием их творчество невозможно. К несчастью, специальная военная операция унесла немало жизней талантливых людей, настоящих патриотов своей страны, которые просто не смогли остаться в стороне, когда над ней нависла угроза. Они отдали жизни за родину, но их творчество живет благодаря таким замечательным программам», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа Александр Горбылев подчеркнул, что подобные встречи помогают сохранить память о земляках и их творческом наследии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.