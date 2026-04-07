В Рузском округе провели вечер памяти поэта Валерия Заводчикова
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Литературную программу памяти поэта Валерия Заводчикова провели 5 апреля в Рузской центральной библиотеке. Мероприятие посвятили автору, погибшему при выполнении задач специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Валерий Заводчиков много лет писал стихи и песни о войне в Афганистане, а затем — о специальной военной операции, на которую ушел добровольно. Он служил сапером и погиб при исполнении боевых задач. Его произведения, посвященные военной теме, находили отклик у ветеранов-афганцев, поскольку автор точно передавал их чувства и переживания.
Заводчиков также известен как автор песен оренбургской группы «Контингент». Коллектив исполнял его произведения на концертных площадках и фестивалях по всей стране. Стихи поэта публиковались в периодических изданиях на территории бывшего Советского Союза.
«Замечательно, что в наших библиотеках вспоминают писателей и поэтов, которые не были широко известны, но обойти вниманием их творчество невозможно. К несчастью, специальная военная операция унесла немало жизней талантливых людей, настоящих патриотов своей страны, которые просто не смогли остаться в стороне, когда над ней нависла угроза. Они отдали жизни за родину, но их творчество живет благодаря таким замечательным программам», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
