В Рузском округе подготовили «Оку» для бойцов СВО

Автомобиль «Ока» покрасили и подготовили к отправке в зону специальной военной операции в поселке Дорохово Рузского муниципального округа. Машину оформили в рамках благотворительной акции фонда «Троя», она стала пятой, приведенной в порядок силами волонтеров и местных жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе приняли участие председатель совета депутатов округа Ирина Вереина, депутаты Андрей Рыбальченко и Надежда Квасова, начальник территориального управления Владимир Харитонов, а также волонтеры Молодежного центра Рузского округа под руководством директора Татьяны Лысенко.

После завершения покраски директор фонда «Троя» Константин Кузьмин вручил юным участникам благодарственные письма и мороженое.

«Благодарю волонтеров Молодежного центра за их труд и отношение к делу. За несколько часов автомобиль полностью преобразился и готов служить родине. Такая поддержка важна для морального состояния бойцов, которые знают, что о них помнят дома», — подчеркнул депутат Андрей Рыбальченко.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что фонд уже подготовил для отправки в зону СВО несколько автомобилей — как легковых, так и внедорожников.

«Боец с позывным «Ока» теперь полностью готов к службе. Спасибо всем участникам за вклад в общее дело», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.