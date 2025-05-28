В Рузском муниципальном округе увековечили память участника СВО

В Рузском округе увековечили память жителя, погибшего при исполнении служебного воинского долга на специальной военной операции, — Александра Кирюхина. В его честь на стене школы, где учился Александр, была открыта мемориальная доска, сообщили в пресс-службе округа.

Александр родился 30 декабря 1990 года в Нестерове. После окончания Нестеровского лицея поступил в Московский политехнический колледж на фрезеровщика. Отслужив в армии, многие годы работал на местном предприятии — «Московской кофейне на паяхъ». По словам близких, был добрым и отзывчивым парнем.

На спецоперацию отправился в сентябре 2022 года. 22 апреля 2023 года Александр героически погиб в боях за населённый пункт Сватово Луганской Народной Республики. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, Указом Президента России Александр награждён «Орденом Мужества» (посмертно). Ему было 32 года.

«Имя доблестного воина навсегда вписано в историю Рузского муниципального округа. Короткая жизнь и подвиг Александра Кирюхина для всех нас — это урок долга и чести, образец отваги, пример патриотизма и любви к Родине, » — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, минутой молчания почтили память своего земляка и всех погибших на специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.