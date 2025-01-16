В российских школах стали учить выживанию на СВО

сегодня в 13:58

На Сахалине девятиклассников обучили выживанию на СВО

В сахалинском городе Холмск в школе прошло первое занятие в рамках внеурочного курса «Военное дело» по теме «Практические навыки выживания в ходе СВО». Урок провел преподаватель основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР), участвовавший в спецоперации, сообщается в группе школы в социальной сети «ВКонтакте».

Занятие прошло для местных девятиклассников и учеников сельской школы из Чапланово. Урок посетили сотрудники окружного департамента образования и информационно-методического центра Холмска.

Директор школы заявила, что курс выживания в зоне СВО важен для формирования основ безопасного поведения в мирное и военное время. Учитель ОБЗР рассказывал детям о выживании в зоне СВО, приводя личные примеры из личного боевого опыта.

«Уверены, что реализация курса „Военное дело“ станет важным направлением в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — заявили в учреждении.