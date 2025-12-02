В РФ с 1 января заработает новый тип соцконтракта для участников спецоперации

Отдельный вид соцконтракта для демобилизованных участников спецоперации на сумму до 350 тыс. рублей заработает в РФ с 1 января 2026 года. Его можно будет подписать для ведения предпринимательской деятельности без оценки уровня среднедушевого дохода, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

По соцконтракту положена единовременная выплата в размере до 350 тыс. рублей. Еще эти средства можно будет потратить на учебу или повышение квалификации.

По словам Полуяновой, о подобных мерах поддержки на разных встречах просили участники спецоперации. Еще одна «ветвь» соцконтракта окажется полезна как для военных, так и для сектора малого, среднего предпринимательства в России.

Мера поддержки оказалась очень востребованной. С января по сентябрь было подписано около 186 тыс. социальных контрактов. Охват составил примерно 520 тыс. граждан. С момента появления меры поддержки ее использовали 1,2 млн человек.

Социальный контракт — соглашение между страной и гражданином или семьей, чей доход оказался меньше прожиточного минимума в субъекте. В рамках помощи власти не только предоставляют финансовую поддержку, но и создают программу для социальной адаптации.

Средства в рамках соцконтракта можно потратить на разные цели. Например, на открытие бизнеса разрешено направить до 350 тыс. рублей, на развитие подсобного хозяйства — до 200 тыс., а на поиск работы или обучение — до 30 тыс.

