В РФ киберспорт становится инструментом поддержки и соцадаптации ветеранов СВО

В Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный турнир по компьютерной игре Counter-Strike 2 среди участников специальной военной операции (СВО). Соревнования объединили ветеранов из Татарстана и Нижегородской области, сообщили в государственном фонде поддержки участников СВО «Защитники Отечества» .

Мероприятие организовали местное отделение фонда «Защитники Отечества» совместно с региональным Министерством спорта. Турнир помог бойцам СВО ощутить командное взаимодействие, получить поддержку единомышленников и укрепить веру в собственные силы.

В настоящее время киберспортивные состязания превращаются в действенный способ помочь ветеранам вернуться к мирной жизни и адаптироваться в обществе. К соревнованиям по киберспорту присоединились шесть команд, среди которых выступили представители проекта «Герои. Нижегородская область» и команда из Татарстана. Матчи показывали онлайн, а поддержать участников пришли близкие люди и любители компьютерного спорта.

Глава нижегородского отделения Екатерина Генералова отметила, что состязание показало удачное использование цифровых решений для помощи и адаптации военнослужащих. По ее словам, киберспорт представляет собой не просто развлечение, а действенный способ укрепить взаимодействие в команде, развить тактическое мышление и улучшить быстроту реакции.

«Турнир стал ярким примером успешной интеграции современных цифровых технологий в социальную поддержку и адаптацию ветеранов. Киберспорт — это и развлечение, и эффективный инструмент развития командного духа, стратегического мышления, скорости реакции. Для тех, кто только вернулся со службы, такие турниры являются важным этапом реинтеграции в мирную жизнь, помогают наладить коммуникации в новой среде», — рассказала Генералова.

Победителями соревнований стали представители Татарстана, занявшие первое и второе места. Бронзовую награду получила команда из Нижегородской области.

Участник специальной военной операции Алишер Кенжаев отметил, что состязания напомнили ему о ценности взаимовыручки и согласованных действий в коллективе, только теперь это происходило в цифровом формате. По его словам, подобные события дают возможность отвлечься от повседневности, получить заряд позитива и завести новые знакомства.

Ветеранам, желающим принять участие в турнирах, организованных фондом, рекомендуется связаться с региональными отделениями, своим куратором по социальным вопросам или позвонить на горячую линию 117, добавочный номер 1.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.