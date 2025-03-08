В результате удара БПЛА ВСУ поврежден НПЗ КИНЕФ в Киришском районе Ленобласти

сегодня в 07:40

Украинские боевики попытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) в Киришском районе Ленинградской области. Объект был поврежден, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Противник пытался нанести удар двумя беспилотниками. Один БПЛА уничтожили на подлете. Второй ликвидировали над КИНЕФ.

Во время падения обломков БПЛА была повреждена внешняя часть конструкции одного из резервуаров. Жертвы отсутствуют.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь уничтожило 31 БПЛА противника.