Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 31 украинский беспилотник

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Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары беспилотниками по территории России. Однако средства ПВО ликвидировали угрозу, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска вывели из строя 31 беспилотник противника. 26 БПЛА ликвидированы над Краснодарским краем.

Три беспилотника вывели из строя под Брянском. По одному БПЛА уничтожили над Ленинградской и Ярославской областями.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. Дроны заметили в Миллеровском и Чертковском районах региона.