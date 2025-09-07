В результате атаки на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек

сегодня в 23:51

Пушилин: в Донецке ранены шесть мирных жителей, включая ребенка

По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина , вечером 7 сентября украинские вооруженные формирования совершили атаку на парк «Гулливер» в Калининском районе Донецка с использованием ударного БПЛА.

В результате инцидента ранения получили шесть мирных жителей, среди которых подростки и ребенок 2011 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также сообщается о повреждениях шести жилых домов, школы в Донецке и Макеевке, а также двух автомобилей.

Со стороны ВСУ было зафиксировано 15 атак с применением артиллерии калибра 155 мм и беспилотников.