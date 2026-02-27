В Реутове состоялось заседание совета фонда «Защитники Отечества»

В подмосковном Реутове состоялось первое в 2026 году заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». На мероприятии отметили, что в некоторых субъектах, в том числе в ЛДНР, открываются дополнительные центры фонда, передает корреспондент РИАМО.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что на сегодня выстроена целая федеральная структура. Функционирует центральный аппарат, который определяет стратегию развития фонда «Защитники Отечества», регулирует нормативно-правовые акты, взаимодействует с министерствами и ведомствами, содействующими ветеранам СВО и их семьям.

«Также в каждом субъекте Российской Федерации у нас открыт филиал, как правило он находится в областном центре. На сегодняшний день у нас работает 4400 социальных координаторов — это непосредственно наши сотрудники, которые находятся в муниципалитетах и там взаимодействуют с семьями наших ветеранов и с ними. Мы пошли дальше, понимая, то необходимо быть как можно ближе к нашим ветеранам», — сказала Цивилева.

Она добавила, что в ряде субъектов России открываются дополнительные центы фонда, как например в подмосковном Реутове, а также в ДНР и ЛНР. Эти центры оснащены всем необходимым для работы сотрудников, они действуют по принципу одного окна.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

«Было принято решение, что мы проводим наши встречи и совещания попечительского совета не только в центральном аппарате фонда и в филиалах, а мы выезжаем в субъекты. В этом году у нас запланированы выезды в республику Саха — Якутия, в Бурятию, Ростов и в Ленинградскую область. Чтобы посмотреть, как работают центры. В таких поездках мы встречаемся с ветеранами и их семьями и получаем обратною связь о работе фонда „Защитники Отечества“» — добавила Цивилева.

В ходе заседания попечительского совета были подведены итоги работы фонда за 2025 год. А также обозначены ключевые темы, требующие особенного внимания, такие как оказание медицинской и психологической помощи участникам специальной военной операции и адаптация жилых помещений для лиц с инвалидностью, взаимодействия фонда с региональными некоммерческими организациями в рамках реализации грантовых проектов в интересах участников СВО и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

