В Реутове состоялась передача гуманитарного груза участникам СВО

На территории «Реутовская мануфактура» по адресу: ул. Победы, дом № 1 прошла очередная отправка гуманитарного груза военнослужащим. Генеральный директор ООО «Роском» Сусанян Шота Радикович совместно с представителями производственно-складского комплекса, при поддержке Администрации городского округа Реутов передали гуманитарный груз для бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках благотворительной акции был отправлен конвой в составе 4 грузовых автомобилей «Урал». Добровольцы передали продукты питания, средства личной гигиены, одежду, а также стройматериалы, собранные жителями всего города. С начала года реутовчанами было собрано и передано более 500 тонн гуманитарного груза для наших бойцов.

В Реутове также проходит акция регионального общественного движения «Волонтеры Подмосковья» «Доброе дело» по сбору средств первой необходимости. Все желающие помочь гражданам новых регионов и передать участникам СВО самое нужное от земляков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.