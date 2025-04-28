В Реутове прошла выездная администрация для участников СВО и их семей

Очередная встреча в формате «выездной администрации» в городском округе Реутов состоялась в минувшую пятницу и была направлена на оказание всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Мероприятие состоялось под руководством главы муниципалитета Филиппа Науменко, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной задачей встречи стало содействие бойцам, вернувшимся с фронта, в адаптации к мирной жизни, решении актуальных социальных вопросов и поиске новых возможностей для реализации своего потенциала.

Как подчеркивает Президент России, поддержка военнослужащих, вернувшихся домой не должна ограничиваться лишь вопросами трудоустройства, получения образования или медицинской помощи. Важно создать условия для полноценной интеграции героев в общественную жизнь, вовлечь их в патриотическое воспитание молодёжи, участие в мемориальных и просветительских проектах. В городе такая деятельность носит системный и последовательный характер.

«В Реутове такая работа ведется постоянно. Создан банк вакансий, подписано соглашение с колледжем „Энергия“ и Советом директоров предприятий и организаций, еженедельно проводятся встречи с трудовыми коллективами, Уроки мужества», — отметил глава городского округа Филипп Науменко.

В рамках прошедшей выездной администрации четверым военнослужащим были вручены удостоверения членов городского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Кроме того, участники встречи получили разъяснения по вопросам предоставления льгот, социальной поддержки, а также обсудили конкретные жизненные ситуации, требующие индивидуального подхода. Все обращения были взяты на контроль.

Администрация Реутова продолжит оказывать необходимую помощь каждому, кто защищал Родину, и будет делать все возможное для их достойной и насыщенной жизни в мирное время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.