В Реутове отправят 100 тонн гумпомощи в зону СВО

Гуманитарный груз весом около 100 тонн подготовили к отправке в зону специальной военной операции и новые регионы во вторник, 3 марта, в Реутове. В сборе участвовали предприниматели, представители администрации и жители города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гуманитарную помощь сформировали на территории Реутовской мануфактуры. К акции подключились предприниматели промышленно-складского комплекса, сотрудники администрации и неравнодушные жители округа. Груз передали лично участникам специальной военной операции и жителям новых регионов.

Для бойцов на передовой собрали продукты питания, теплые вещи и предметы первой необходимости. В состав помощи вошли средства личной гигиены, экипировка, одеяла, подушки и полотенца. Военнослужащие погрузили коробки и паллеты на специальные автомобили, которые направятся в зону СВО и новые регионы страны.

В администрации напомнили, что Реутов на регулярной основе поддерживает участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семьи. Адресная помощь формируется с учетом потребностей получателей, что позволяет оперативно доставлять необходимые вещи и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.