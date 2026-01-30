В Раменском собирают гуманитарную помощь для участников СВО

В преддверии Дня защитника Отечества движение «Волонтеры Подмосковья» в рамках проекта «Доброе дело» открывает сбор помощи для тех, кто находится на передовой, для жителей приграничных территорий и для школьников из новых регионов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 28 января по 8 февраля каждый из вас может внести свой вклад. Собираем не только предметы первой необходимости и продукты для военнослужащих, но и канцелярские товары для детей.

Точки сбора в Раменском округе:

Раменский молодежный центр, ул. Михалевича, д. 3

ПН–ПТ, 09:00–17:00

Отдел досуговой деятельности «Будущее», ул. Зои Космодемьянской, д. 16

ПН–ПТ, 12:00–17:00

Отдел досуговой деятельности «Юность», п. Электроизолятор, д. 52

ПН–ПТ, 12:00–18:00

Дополнительные пункты и даты:

Школа № 35 «Вектор успеха», ул. Молодежная, д. 19 только 28 января с 09:00 до 12:00.

Клуб «Атлет», ул. Советская, д. 17 только 7 февраля с 15:00 до 19:00.

Все собранные вещи будут оперативно направлены в ресурсный центр в Одинцовском г. о.

«Приглашаю всех неравнодушных жителей, предпринимателей и общественные организации присоединиться к акции. Наша сила в единстве и готовности прийти на помощь! » — поделился глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.