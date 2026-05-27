В Раменском округе Подмосковья отправили новую партию гумпомощи

Очередную волну сбора гуманитарной помощи завершили в Раменском округе Подмосковья. Собранные вещи и продукты направили в ресурсный центр Одинцовского округа для дальнейшей передачи участникам СВО и жителям приграничных территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты и преподаватели Гжельского государственного университета, а также жители округа приносили необходимые вещи и продукты в специальные пункты приема. В сборе участвовали как образовательные учреждения, так и общественные объединения.

Все грузы доставили в ресурсный центр Одинцовского городского округа. Туда свозят гуманитарную помощь со всего Подмосковья, после чего ее распределяют и направляют участникам СВО, их семьям, а также жителям приграничных областей и исторических территорий.

В организации сбора и отправки приняли участие Раменский штаб «Волонтеры Подмосковья», «серебряные» волонтеры и активисты «Молодой Гвардии Единой России». «Серебряные» волонтеры выгружали собранные вещи, а волонтеры Подмосковья и активисты «Молодой Гвардии» загружали машины. Помощь удалось собрать и отправить в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.