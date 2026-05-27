17 тыс жителей Раменского округа выбрали территории для благоустройства

Более 17,3 тыс. жителей Раменского городского округа приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в Подмосковье за месяц свои голоса отдали свыше 445 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области проходит шестое голосование за общественные пространства, которые обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Жителям региона предложили 281 территорию в 56 муниципальных округах.

В Раменском округе на выбор представлены пять объектов: сквер у ДК «Орбита» — 5,7 тыс. голосов, бульвар Левашова — 4 тыс., сквер у ЗАГСа — 3,2 тыс., общественная территория в поселке Совхоз — 2,5 тыс., сквер по улице Михалевича — 1,9 тыс. Проекты-победители реализуют в следующем году с привлечением федерального финансирования.

Проголосовать можно на официальном портале https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, выбрав регион «Московская область» и один из предложенных объектов. В 2025 году жители округа поддержали благоустройство территории вокруг озера Пионер — за нее проголосовали более 21,5 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.