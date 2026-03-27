В Раменском округе отправили гумконвой в зону СВО

Гуманитарный конвой с генераторами, лекарствами, стройматериалами и письмами школьников отправили из Раменского округа в зону спецоперации. В погрузке участвовали родственники бойцов и курсанты военно-патриотического клуба. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередной гуманитарный конвой из Раменского округа адресно доставит участникам спецоперации необходимые вещи. В состав груза вошли генераторы, медикаменты, строительные материалы, специальные средства, продовольствие и посылки от родных.

«Традиционно наш конвой адресно доставляет все, без чего не обойтись участникам спецоперации. Как всегда, мы везем ребятам генераторы, лекарства, стройматериалы, спецсредства, продовольствие и посылки от близких», — отметил руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников.

Он добавил, что бойцы особенно ждут детские письма. Ни одна поездка «за ленточку» не обходится без посланий школьников Раменского округа, и военнослужащие искренне благодарят их за поддержку.

В погрузке машин участвовали родственники участников СВО и курсанты военно-патриотического клуба «Высота» под руководством ветерана боевых действий Николая Юдина.

«Вот она связь поколений! Вот сила общественного единства! Мы все разделяем одну цель — оказать помощь тем, кто в настоящее время стоит на страже интересов России и защищает нас», — подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.