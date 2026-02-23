В промышленной зоне Альметьевска после падения осколков БПЛА начался пожар
Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Альметьевским районом в Республике Татарстан. Из-за падения осколков на территории промышленной зоны случился пожар, сообщает пресс-служба администрации города.
На месте происшествия находятся сотрудники служб. Никто не пострадал.
Последствия атаки БПЛА ликвидируют. Ситуацию держат под контролем.
Угрозы для жителей района отсутствуют. Людям порекомендовали сохранять спокойствие.
