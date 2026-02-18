сегодня в 13:14

В преддверии Дня защитника Отечества глава Электростали встретился с участниками СВО

17 февраля на базе войсковой части 3270 состоялась встреча с участием Главы городского округа Филиппа Александровича Ефанова и участников специальной военной операции. Мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества, прошло в формате открытого диалога с бойцами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Обсуждались вопросы реабилитации, качественного медицинского обслуживания, доступности спортивной инфраструктуры и помощи в поиске работы на городских предприятиях. Часть проблем удалось решить на месте, остальные обращения приняты для детальной проработки.

Совместно с Денисом Лобановским, руководителем Ассоциации ветеранов СВО, Глава вручил удостоверения новым членам организации. На данный момент местное отделение объединяет уже 77 человек.

В завершение Филипп Ефанов поздравил защитников с наступающим праздником и пообещал взять все поступившие просьбы на личный контроль.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.