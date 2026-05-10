В преддверии Дня Победы в Ступино вручили награды ветеранам СВО

8 мая глава городского округа Ступино Сергей Мужальских совместно с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым и военным комиссаром Юрием Былем встретился с представителями местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, участниками спецоперации и их близкими. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«Мы собрались здесь для вручения заслуженных наград — медалей участникам спецоперации. К сожалению, часть наград мы передадим посмертно. Эта беда не обошла ни страну, ни наш город. Сегодня здесь присутствуют их родные и близкие. Но память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Пока мы помним наших воинов — они живы. Выражаю благодарность всем участникам специальной военной операции. Сегодня война иная: дроны, ракеты, другое вооружение и военная техника. Наш город Ступино удостоен высокого федерального звания „Город трудовой доблести“. В годы Великой Отечественной войны половина жителей ушла на фронт, половина работала в тылу под лозунгом „Все для фронта, все для Победы“. Хлебозавод заготавливал сухари, пошивочная мастерская шила ватники. Металлургический комбинат работал круглосуточно. Первый алюминиевый лист, которым обшивали фюзеляжи самолетов, вышел именно здесь. Комбинат подвергался бомбардировкам, дважды эвакуировался и возвращался на место. Сегодня их потомки также защищают Родину. Спасибо вам за подвиг. Спасибо за то, что вы делаете для нашей Родины», — сказал руководитель муниципалитета.

Депутат Мособлдумы присоединился к сказанному.

«Мы собрались накануне главного праздника нашей страны — Дня Победы. Это символично: 81 год назад наш народ победил европейский нацизм. Мы — наследники победителей. Сегодня наследники тех, кто уничтожал славян, вновь подняли голову. Мы противостоим не Украине, а блоку НАТО. Война тяжелая, технологичная. Низкий поклон вам, герои нашего времени. Вы с честью продолжаете дело победителей 45-го. Подвиг должен жить вечно. Никто не забыт. С наступающим Днем Победы и спасибо вам!», — сказал Андрей Голубев.

Глава округа и депутат Мособлдумы передали родственникам погибших героев ордена Мужества. Помимо этого, вручены членские карточки Ассоциации ветеранов СВО.

В ходе встречи обсудили необходимую поддержку ветеранов спецоперации и их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.