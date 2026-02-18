В Подольске выбрали победителей этапа чемпионата по хоккею памяти участника СВО Дмитрия Тараева

Команда «Подольские осы» дебютировала и победила в регулярном этапе чемпионата памяти Дмитрия Тараева. Практически все хоккеисты являются выпускниками «Витязя» и пришли в игру благодаря отцам, ранее организовавшим эту команду, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Второе место у команды «Авангард‑Шепчинки», которая четырежды становилась победителем чемпионата с 2019 года. Третье место у «Родины», команда становилась чемпионом сезона 2023/24 года. В этой команде играл Дмитрий Тараев. На четвертом месте «Русь». Команда является одним из флагманов современного любительского хоккея в Подольске и ежегодно принимает участие в чемпионате.

Матч между «Авангардом» и «Родиной», запланированный на 15 февраля, был отменен, «Авангарду» присуждена техническая победа. Эта игра стала завершающей в регулярном чемпионате текущего сезона.

Впереди у ребят плей‑офф и финальная часть чемпионата, в которой все команды сыграют на вылет. То есть проиграл — вылетел, выиграл — идешь дальше. Именно в плей‑офф определится чемпион сезона. Первые игры начнутся в конце февраля. VII Открытый чемпионат округа памяти Дмитрия Тараева проходит в седьмой раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.