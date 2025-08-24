сегодня в 20:46

В Подольске участникам СВО рассказали о реабилитации и льготах по зубопротезированию

В Подольске участников СВО и их родственников проконсультировали по вопросам медицинского обеспечения во время Единого дня приема участников СВО и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения. В том числе по прохождению реабилитации после ранений и травм, оформления инвалидности, получения льгот по зубопротезированию.

Руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорь Науменков, представители фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества и учреждений здравоохранения встретились с участниками СВО и их родственниками.

Прием проходил в формате открытого диалога. Заявители делились своей ситуацией и получали индивидуальные советы и консультации. Участникам СВО и членам их семей предоставили исчерпывающую информацию о доступных вариантах решения вопросов, разъяснили порядок получения необходимых документов.

Во время приема рассмотрели обращения, касающиеся прохождения реабилитации после ранений и травм, получения консультаций специалистов по вопросам здоровья, а также оформления инвалидности, получения льгот по зубопротезированию.

«Вопросы медицинского обеспечения имеют первостепенное значение для наших военнослужащих и их близких, и мы будем делать все возможное, чтобы они получали медицинскую помощь оперативно и в полном объеме», — подчеркнул Науменков.

Оставить обращения можно в Общественной приемной подольского отделения «Единой России» по телефону: 8 (4967) 63-63-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.