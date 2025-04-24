В Подольске собрали первые партии аккумуляторов и инструментов для бойцов СВО

Школы и предприятия округа привезли в Волонтерский центр Подольска для бойцов СВО первые партии аккумуляторов, инструментов, одежды и консервов согласно заранее полученному списку, сбор продолжится до 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в округе проходит общегородской сбор гуманитарной помощи «Подольск помогает».

Школы округа активно участвуют в акции, собирают на передовую все самое необходимое: продукты питания, средства личной гигиены, инструменты и медикаменты.

Сотрудники АО «Подольский машиностроительный завод» привезли в волонтерский центр аккумуляторы, бензопилы и обогреватели. Центр социально-психологической помощи «Юность» доставил посылку с одеждой. ООО «Русский рыбный мир» передало 54 коробки рыбных консервов.

Все полученные посылки будут распределены адресно по заявкам, которые ранее присылали участники СВО.

«Наша школа не могла остаться в стороне. Собрали на фронт все самое необходимое: газовые баллоны, продукты и медикаменты. От всего сердца желаю удачи нашим бойцам, возвращайтесь к нам с победой!», — сказал юнармеец, ученик 8Б класса школы № 18 имени Подольских курсантов Артем Молчанов.

Каждый неравнодушный может передать посылку тем, кто отстаивает мир и безопасность страны. Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1 ежедневно принимает необходимые вещи для бойцов. Телефон — 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.