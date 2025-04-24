В Подольске семье погибшего героя вручили орден Мужества

В июле 2023 года подольчанин Дмитрий Цыганков отправился добровольцем в зону СВО по примеру своего деда, который в Великую Отечественную войну ушёл на фронт добровольцем. Отец Дмитрия, Юрий Николаевич Цыганков, тоже военнослужащий.

Дмитрий Цыганков исполнял свой воинский долг в ходе спецоперации на Луганском направлении. Погиб в ноябре 2024 года в городе Кременная. Ему было 40 лет. Дмитрий был любящим сыном, братом, другом.

«Честный, смелый, ответственный, всегда был готов прийти на помощь близким. Считал своим главным долгом защищать Родину», — поделилась мама героя Людмила Цыганкова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.