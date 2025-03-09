В Подольске поздравили жен и матерей участников СВО с 8 Марта

В Подольске в честь Международного женского дня сотрудники администрации поздравили жен и матерей участников СВО, а волонтеры раздавали на центральных улицах округа букеты живых цветов и дарили теплые пожелания женщинам, которые даже 8 Марта продолжают работать, спешат по делам, заботятся о близких, выполняют другие важные задачи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Поздравления по поручению главы округа близким участников СВО передали представители и кураторы структурных подразделений администрации округа и муниципальных учреждений. Они вручали памятные подарки подольчанкам, чьи близкие сейчас защищают Родину.

«Мамы и жены — опора, надёжный тыл для своих бойцов. Нашим защитникам легче от того, что их дома любят и ждут. Для нас было важно, чтобы этот день подарил нашим жительницам как можно больше весеннего настроения и радости. Чтобы каждая почувствовала внимание и благодарность за свой труд и тепло, которым она щедро делится с окружающими. Пусть не только сегодня, но и всегда каждая женщина чувствует свет, гармонию и счастье внутри. Ведь мир становится прекраснее благодаря вам!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.