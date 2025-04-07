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В Подольске подключили газ к дому семьи участника СВО

В Подольске подключили газ к дому семьи Дмитрия и Вероники Лобовых в жилищно-строительном кооперативе индивидуальных застройщиков «Валищево». Работы прошли в рамках социальной газификации. Также учли, что глава семьи как ветеран боевых действий и участник СВО имеет право на льготу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Дополнительная мера поддержки для льготных категорий граждан включает бесплатные работы на участке по установке газового оборудования.

Дмитрий Лобов отдал Вооруженным силам РФ 22 года жизни. Начав со срочной службы в воздушно-десантной дивизии, после обучения в школе прапорщиков продолжил службу в рембате. Также он служил в метрологической службе ремонтной роты ВДВ. Участвовал в вооруженном конфликте на территории Северного Кавказа. В качестве командира взвода принимал участие в СВО.

В настоящее время Лобов находится на заслуженном отдыхе в статусе военного пенсионера ВС РФ. Вместе с женой воплощают общую мечту о собственном доме.

Более подробно ознакомиться с условиями газификации на льготных условиях можно на официальном сайте Мособлгаза в разделе Социальная газификация.

Чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, жителям необходимо подать заявку через сайт РПГУ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.