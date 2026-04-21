В Подольске 20 апреля стартовал сбор гумпомощи для бойцов СВО

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции начался 20 апреля в Подольске. К акции присоединились лицей №1, школы №12 и 14, лицей 23 и Дворец молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Образовательные учреждения округа подготовили продукты длительного хранения, нательное белье, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Школьники также передали окопные свечи. Воспитанники Дворца молодежи сплели маскировочные сети и собрали гуманитарные наборы.

Многие подростки участвуют в акции не впервые. По словам организаторов, поддержка бойцов для подольских школьников стала доброй традицией.

«Бойцы защищают нас, а мы должны защищать их. Всегда помогать и брать с них пример», — поделился девятиклассник школы №12 Никита.

Принести гуманитарную помощь можно в волонтерский центр по адресу: улица Ульяновых, 1. Дополнительная информация доступна по телефону +7 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.